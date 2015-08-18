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لمرضى الدوالى.. 10 نصائح تخفف آلامك أهمها اشرب جنزبيل

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لمرضى الدوالى.. 10 نصائح تخفف آلامك أهمها اشرب جنزبيل لمرضى الدوالى.. 10 نصائح تخفف آلامك أهمها اشرب جنزبيل
تنتشر الإصابة بالدوالى بشكل كبير، ويعانى الكثيرون من آلامها ومضاعفاتها، كما تعد من الأمراض التى تشكل خطرا على صحة الشخص، وتجعله عرضة للإصابة بالجلطات.

و فى هذا السياق، تشير الدكتور أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الإصابة بالدوالى أصبح منتشر بسبب ارتفاع نسبة السمنة فى المجتمع وأيضا الوقوف والجلوس لفترة طويلة، وتعد دوالى القدمين هى الأكثر انتشارا.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة لمريض الدوالى، ومنها:
>1- التخلص من الوزن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائى.
>2- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.
>3- الحد من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
>4- ينصح بتناول مشروب الزنجبيل، لأنه يحد من الترسبات المتواجدة على الشعيرات الدموية.
>5- يمكنك تناول فص من الثوم يوميا على الريق.
>6- يمكنك عمل كمادات الماء بخل التفاح، وهذه الطريقة تساعد على توسيع الشعيرات الدموية.
>7- تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة.
>8- عليك ممارسة الرياضة بشكل يومى، كالمشى.
>9- عند النوم عليك رفع قدمين بوسادة.
>10- تقليل الملح فى الطعام.

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