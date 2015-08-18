الرئيس اليمنى يجتمع بمقر إقامته فى الرياض مع نائبه ومستشاريه

عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اجتماعاً استثنائيا مع خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء الهيئة الاستشارية له .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم فى الاجتماع الليلة الماضية مناقشة التطورات فى اليمن بعد الانتصارات التى حققتها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى محافظات عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.

وأوضح هادى أن كافة المحافظات فى طريقها إلى التحرر من المليشيات الانقلابية ..وحيا قوات الجيش الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية فى كل المحافظات ضد مليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح الانقلابية حسب وصفه، مؤكدا ضرورة القضاء عليها وبناء اليمن الجديد القائم على الحرية والمساواة وسيادة القانون.

ودعا جميع أبناء اليمن إلى التكاتف والالتفاف حول الشرعية الدستورية والالتحاق بالمقاومة الشعبية للإسراع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كافة أرجاء الوطن.

كما أكد الرئيس ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وخاصة القرار 2216 وعودة الشرعية وتطبيق مخرجات الحوار الوطنى وبناء دولة النظام والقانون يتساوى فيها الجميع..مشيرا إلى أن أى حلول سياسية يجب أن تؤدى إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية المرتكزة على القرار 2216.

وأشاد هادى بالجهود والمساندة التى تقدمها قوات التحالف العربى للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن والتى كان لها دور كبير فى الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية.. كما أشاد بدور الأمم المتحدة ممثلة فى مبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والجهود التى يبذلها من أجل إخراج اليمن من أزمته.

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