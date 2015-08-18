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حجز دعوى عزل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى للتقرير

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حجز دعوى عزل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى للتقرير حجز دعوى عزل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى للتقرير
قررت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى رقم 31489 لسنة 68ق للتقرير والمقامة من كرم حسن على المدير ببنك الاستثمار العربى ومستشار التحكيم الدولى، والمطالبة بعزل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى الذى يرأسه محمد هانى سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، ورد جميع المبالغ التى حصلوا عليها، لكتابة التقرير القانونى الخاص بها، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية وآخرين، بصفتهم .

وكان محمد هانى سيف النصر، قد تم تعيينه بالبنك بقرار مشوب بالبطلان عام 2011 من المهندس عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لعدم اختصاص رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك.

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