ضبط مطلوب أمنى وفحص 75 منزلاً و67 مشتبهًا بهم بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الثلاثاء فى بيان لها، أنه تم ضبط أحد المطلوبين أمنيًا، ويدعى "م.ع.س.ر"، بدون عمل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وجار العرض على إدارة الأمن الوطنى بالعريش واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك بناءً على تحريات إدارة الأمن الوطنى بشمال سيناء عن العناصر المحرضة على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية والشرطية، بالإضافة لاحتفاظهم ببعض المنشورات الداعية لأفكارهم بمنازلهم.

كما تم تمشيط منطقة أبى صقل،ومنطقة النخيل المتاخمة له بدائرة قسم شرطة أول العريش، وفحص (75) منزلاً، منهم (40) منزلاً مأهولاً بالسكان، تم فحص قاطنيه والكشف عليهم سياسيًا وجنائيًا، وعدد (35) منزلاً خاليًا، وضبط (24) محكومًا عليهم .

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية، من فحص (67) فردًا بنوع الاشتباه والتحرى، تم فحصهم وصرفهم.