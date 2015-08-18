اليوم.. وزير التعليم الفنى يضع حجر أساس أول مصنع بالمدارس الفنية بقنا

بالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء يقوم، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، بوضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع بالمدارس الفنية بمحافظة قنا.

ومن جانبه قال الدكتور وليد بريقع مدير المبادرة بقنا، إن وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، سيقوم بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدرسة "الطويرات الفنية بنات".

وأضاف بريقع، أنه سيتم إنشاء المصنع على مساحة ألف متر مربع بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى، والذى يوفر 125 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، لافتًا أن المبادرة ستقوم بتنفيذ وتمويل المصنع خلال عام واحد.

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