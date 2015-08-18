"محلب" يفتتح اليوم غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى للتنمية المجتمعية

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك بعد الانتهاء من بناء نظام المعلومات وربط غرفة العمليات بجميع مقار مشروعك فى المدن والقرى بجميع المحافظات.

وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، خلال بيان أصدره، أنه تم تخصيص رقمى موبايل هما 01203022220 و01203022221 إضافة إلى 10 خطوط أرضية هى: (37486646- 37486634 - 37486620 – 37486604 – 37486601 – 37486530 – 37486522 – 37486460 – 37486454 – 37486689)، للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بطالبى القروض من جميع المحافظات.

ولفت لبيب إلى أن غرفة عمليات متابعة مشروعك تقوم بإعداد تقارير يومية عن انتظام العمل بمواقع مشروعك بالتنسيق مع مديرى المشروع بالمحافظات، وتحديث بيانات مواقع المشروع يومياً ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبى القروض على نظام المعلومات ومتابعة موقف أعمال البنوك، من خلال نظام المعلومات وتوفير المعلومات فيما يتعلق بالمشروع بشكل احترافى سريع وملائم، مشيرًا إلى أن الغرفة مزودة بشكل كامل بأجهزة حاسب آلى متصلة بالإنترنت وشاشات عرض كبيرة وتليفونات وطابعات، مما يتيح سهولة ويسر الاتصال مع المواطنين ومتابعة الموقف فى أى مقر من مقار مشروعك بالمحافظات لحظة بلحظة.

- محلب يفتتح غدا غرفة العمليات المركزية لـ"مشروعك" بوزارة التنمية المحلية

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