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"المحامين": "العدل" تصدر كتابا دوريا يتضمن آليات فض المنازعات بالمحاكم

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"المحامين": "العدل" تصدر كتابا دوريا يتضمن آليات فض المنازعات بالمحاكم "المحامين": "العدل" تصدر كتابا دوريا يتضمن آليات فض المنازعات بالمحاكم
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل، أبلغه أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا يتضمن آليات فض المنازعات التى تنشأ بالمحاكم.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إنه اتفق مع وزير العدل خلال لقاء جمعهما منذ أيام قليلة على تشكيل لجان فى المحاكم لحل أى نزاعات أو خلافات تحدث بين المحامين والقضاة أو بين المحامين وأى طرف آخر داخل منظومة العدالة.

وشدد "عاشور" على أن نقابة المحامين تحترم وتقدر القضاء المصرى والنيابة العامة، وأن استقلال المحاماة من استقلال القضاء، وأن العلاقة بين جناحى العدالة ينبغى أن تكون قائمة على أساس من التعاون البناء والاحترام المتبادل لمكانة ودور كل منهما.


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