للباحثين عن الرشاقة: البيض ومنتجات الألبان تساعدك على خسارة الوزن

الخمول والضعف هى أهم الاعراض التى يعانى منها أغلب متبعى النظم الغذائية المنحفة، وهو ما قد يدفع العديد منهم للتوقف عن محاولاته فى خسارة الوزن الزائد تجنبا لتلك الأعراض المزعجة.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أن انتقاء نوعيات الطعام التى يحتويها النظام الغذائى المنحف، هى أهم العوامل المساعدة على خسارة الوزن مع الحفاظ على النشاط البدنى والعقلى.

وتبعا لرأى خالد فهناك عددا من الاطعمة يمكنها أن تلعب دورا هاما فى تحقيق هذا التوازن، يأتى على رأسها البيض ومنتجات الألبان.

ويؤكد خالد أن البيض يحتوى على نسبة عالية من البروتين الضرورى لنشاط الجسم وقوة العضلات، فيما يعد أيضا من أهم أنواع الطعام التى تمنح شعورا بالشبع لفترات طويلة على مدار اليوم، وهو من أهم العوامل التى تساعد على خسارة الوزن بنجاح.

ويضيف خالد أن منتجات الألبان أيضا تلعب دورا هاما فى نجاح الأنظمة الغذائية المنحفة، فهى تمد الجسم بنسب عالية من الفيتامينات والمعادن والتى تمنع الشعور بالإرهاق والوهن عند بذل المجهود البدنى، وينصح أن يحتوى النظام الغذائى المنحف على كوبا من الزبادى منزوع الدسم، والجبن القريش وكوب من اللبن يوميا، للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الضرورية والحد من أعراض الإجهاد.