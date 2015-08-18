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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بتجارة السلاح فى مصر القديمة

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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بتجارة السلاح فى مصر القديمة تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بتجارة السلاح فى مصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى السلاح غير المرخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة القديمة معلومات بتردد ثلاثة أشخاص على دائرة القسم لبيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فتشكل فريق بحث نصب الأكمنة وتمكن رجال مباحث القسم من ضبطهم فى منطقة الفسطاط، وتبين أنهم كل من: "إسلام.م.ح"، 22 سنة، و"محمود.س.ع"، 28 سنة، و"محمد.أ.ح"، 25 سنة، عاطلون، بحوزتهم 3 بنادق خرطوش تركى الصنع، و40 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد الاتجار فأحالهم اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى حبستهم 4 أيام احتياطيًا.

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مصر 365

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