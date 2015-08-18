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مكافحة المخدرات تضبط شخصين بحوزتهما 7 بنادق خرطوش و54 كيلو بانجو

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مكافحة المخدرات تضبط شخصين بحوزتهما 7 بنادق خرطوش و54 كيلو بانجو مكافحة المخدرات تضبط شخصين بحوزتهما 7 بنادق خرطوش و54 كيلو بانجو
تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط كلاً من "نعيم. ع. ع" 32 سنة، بدون عمل، ومقيم الجيزة، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"تامر. ف. م"، 31 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أثناء استقلالهما السيارة رقم (ر ن هـ 857 – تاكسى) وسيرهما بمطلع الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبتفتيش المتهمين تم ضبط بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (54،200) كيلو، و7 بنادق خرطوش عيار 12 مللى، 25 طلقة من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصر 365