اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وأجلت المحكمة الجلسة السابقة لسؤال رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وكذلك سؤال الموظف المختص بالترحيل فى شركة مصر للطيران يوم 15 يناير، والمنوط به تبديل رحلة المتهم "محمد عادل كيلانى"، وطلبت المحكمة حضور مدير المخابرات الحربية السابق، وشهادة كل من اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، ووكيل المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.