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إخلاء سبيل مرشح سابق لمجلس النواب بالمنوفية بضمان محل إقامته

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إخلاء سبيل مرشح سابق لمجلس النواب بالمنوفية بضمان محل إقامته إخلاء سبيل مرشح سابق لمجلس النواب بالمنوفية بضمان محل إقامته
قررت النيابة الكلية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل الدكتورعبد العزيز عبده حماد المرشح السابق لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون، من التهمة المنسوب اليه، بضمان محل إقامته.

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على المذكور سالفا بناء على شكاوى من قبل بعض الأهالى اتهموه فيها بتزوير شهادات الدكتوراة والماجيستر، وكذلك بطاقات الرقم القومى والفيش الذى تقدم به للترشح لمجلس النواب.


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