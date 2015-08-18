مرور الجيزة يضبط 7250 مخالفة لمواقف عشوائية خلال شهر يوليو الماضى

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، حملات مرورية أعلى محاور وميادين ومداخل ومخارج المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة لتحقيق الانضباط على عدد من الشوارع الرئيسية.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 7250 مخالفة لمواقف عشوائية و75 مخالفة لرفع سيارات متروكة كانت متواجدة بعدة شوارع رئيسية، والتى تهدف إلى الحد من العمليات الإرهابية التى تستخدم بها، فيما تواصل إدارة المرور حملات مكثفة بشكل يومى لرصد المخالفات المرورية.