ضبط مسجل خطر بحوزته 71 قطعة حشيش بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بحوزته 71 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث القسم يفيد من تردد المدعو "عمرو.ع.ب" 30عاما عاطل، والمسجل تحت رقم 1007/ج متنوع مواليد زاوية الناعورة مركز الشهداء وله محال إقامة متعددة ما بين السادات والشهداء والعزبة الغربية بشبين الكوم، على إحدى الشقق السكنية بشارع إسكاروس العزبة الغربية.

تم تجهيز المأمورية برئاسة المقدم محمد أبو العزم، والنقيب أحمد ضياء معاون مباحث القسم والشرطى السربين، وتمت مداهمة المسكن عقب استصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهم بحوزته 71 قطعة حشيش وبندقية خرطوش عيار 12 و7 طلقات وشريط ترامادول و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من القضايا واجبة النفاذ بالشهداء والسادات وقسم شبين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.