الأموال العامة تطلب التحريات حول اتهام أستاذ فى "طب القاهرة" بالتربح

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإجراء التحريات اللازمة حول اتهام أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة بالتربح، وذلك بعد ضبط السلطات الجمركية له حال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24 أبريل، وبحوزته 875 قسطرة قلب وإبر طبية مستعملة ومنتهية الصلاحية، وذلك تمهيدا لاستدعائه خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق معه وسماع أقواله.

وكان القائم بأعمال النائب العام أمر بإحالة أستاذ كلية الطب إلى نيابة الأموال العامة، وذلك لإقراره أنه يحوزها لاستعمالها فى العمليات الجراحية التى يجريها وإهداء بعضها لقصر العينى.

وكشفت الأوراق قيام إحدى القيادات بوزارة الصحة بإصدار موافقة بالإفراج عن تلك المضبوطات على سند من القول "إن تلك المستلزمات الطبية للأبحاث المعملية وتدريب شباب الأطباء، وذلك على الرغم من عدم صحة هذا الإجراء"، والتى كان يتعين حصول المتهم على موافقة مسبقة من رئاسة جامعة القاهرة على استيراد تلك المستلزمات لدواعى التدريب، وأنه صدرت تلك الموافقة لتبرئة ساحة الدكتور وعدم تعريضه للمساءلة القانونية باعتباره زميل مهنة.