لبنان: لم يتم تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء بسبب الخلافات السياسية

أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أنه لم يحدد بعد موعد لجلسة مجلس الوزراء اللبنانى جراء الخلافات السياسية .

وطالب المشنوق فى تصريح صحفى عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، الأطراف السياسية اللبنانية بأن تتحرك لضمان استمرار الاستقرار الحكومى .

وقال إن "الأحداث فى المنطقة ولبنان تستحق جلسة تشاور طويلة مع رئيس حزب القوات اللبنانية فى كل الموضوعات المثارة وكلانا لديه رغبة فى تحقيق الاستقرار واستمرار الحكومة بعملها ليستتب الأمن والأمان لكل اللبنانيين".

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة جراء الخلاف حول آلية التصويت وهل هى بالأغلبية أم بالإجماع فى ظل غياب رئيس للبلاد، كما تفاقمت الأزمة جراء احتجاجات العماد ميشال عون رئيس التيار الوطنى الحر على التمديد لقائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى ، حيث كان عون يريد تعيين زوج ابنته قائد فوج المغاوير (الصاعقة ) قائدا للجيش خلفا لقهوجي.

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