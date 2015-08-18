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إسرائيل: لم نجرى أى محادثات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

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إسرائيل: لم نجرى أى محادثات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار إسرائيل: لم نجرى أى محادثات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أنها لم تجر أى محادثات مع حركة حماس بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجانبين ناقشا وقف إطلاق نار طويل الأمد فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس.

وجاء فى بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أن "إسرائيل توضح رسميا أنها لا تعقد أى اجتماعات مع حماس سواء بشكل مباشر أو من خلال دول آخرى أو من خلال وسطاء".
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