لمريض فيروس سى.. احذر انتقال العدوى إليك مرة أخرى بعد الشفاء

يحذر الدكتور أحمد الجارم أستاذ الكبد والجهاز الهضمى المرضى الذين تلقوا العلاج بالسوفالدى، واستجابوا للعلاج وتم شفائهم من العدوى مرة أخرى بالفيروس.

وقال إن فيروس سى يمكن أن يعود مرة أخرى للمريض إذا تعرض للعدوى بالفيروس مرة أخرى من خلال الأدوات التى يمكن أن تنقل العدوى مثل موس الحلاقة والمقص أو قصافة الأظافر.

>وشدد على ضرورة أن يتخلص المريض من أدواته الشخصية الذى كان يستعملها خلال إصابته بالفيروس، حيث إن هذه الأدوات يمكن أن تسبب له العدوى مرة أخرى.

وقال إن فيروس سى ينتقل أكثر من خلال الحقن الملوثة بالدم لذلك فهو ينتقل من خلال المدمنين والذين يستخدمون سرنجة واحدة تنتقل من شخص لآخر كما أن حلاقين الصحة والداية لهما دور فى نقل العدوى بالفيروس لاستخدام مشرط واحد ملوث فى طهارة البنات أو الأولاد وكذلك فإن الفيروس ينتقل من خلال الأدوات الطبية التى يستخدمها طبيب الأسنان أو الأدوات الجراحية الملوثة مشيرا إلى أن المناظير يمكن أن تنقل العدوى وعدم اتباع الأسلوب السليم فى تعقيم المناظير سواء عند استخدامه فى المعدة إذا كان المريض يعانى من قرحة المعدة أو دوالى المرئ إذا تم استخدامه من مريض لآخر، حيث إن له طرق معينة يتم تعقيمه بها ولابد أن يكون الطبيب لدية الوعى بالطرق العلمية لاستخدام المناظير.