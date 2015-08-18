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البحوث الفلكية:70 محطة لرصد الزلازل بالمحافظات ترسل بيانتها بـ"عرب سات"

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البحوث الفلكية:70 محطة لرصد الزلازل بالمحافظات ترسل بيانتها بـ"عرب سات" البحوث الفلكية:70 محطة لرصد الزلازل بالمحافظات ترسل بيانتها بـ"عرب سات"
قال الدكتور أبو العلا أمين القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية إن المعهد يمتلك 70 محطة فرعية لرصد الزلازل على مستوى الجمهورية، تابعة للشبكة القومية للزلازل ترسل بيانات لا تنقطع على مدار الـ24 ساعة للمعهد من خلال الأقمار الصناعية.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة تقوم بقياس البيانات أوتوماتيكيا موضحا أن المحطة عبارة عن جهاز حساس وجهاز مرقم يحول البيانات إلى أرقام وجهاز آخر للإرسال يرسل الأرقام عبر القمر الصناعى عرب سات.


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