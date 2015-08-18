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"الأعلى للصحافة":سنطعن بعدم دستورية قانون الإرهاب بأول قضية تحاكم صحفيا

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"الأعلى للصحافة":سنطعن بعدم دستورية قانون الإرهاب بأول قضية تحاكم صحفيا "الأعلى للصحافة":سنطعن بعدم دستورية قانون الإرهاب بأول قضية تحاكم صحفيا
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن التعديلات التى أجرت على مشروع قانون مكافحة الإرهاب جاءت استجابة لمطالب الصحفيين بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.

وأبدى عيسى لـ"اليوم السابع"، اعتراضه على الغرامات الفادحة المقره فى القانون، متابعًا "زيادة الغرامة لا تتلاءم مع التهمة، وسنظل نناضل من أجل تخفيضها، و فى أول قضية يُتهم فيها صحفى بقانون الإرهاب سنطعن بعدم دستوريته".

واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قائلاً: "هنفذه بشكل عام.. سننفذه ونقف ضد الإرهاب".


>- صلاح عيسى: على الجميع احترام قانون مكافحة الإرهاب مادام قد صدر

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