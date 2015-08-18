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"صحة الفيوم": وفاة أول حالة مصابة بالإجهاد الحرارى بالمحافظة

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"صحة الفيوم": وفاة أول حالة مصابة بالإجهاد الحرارى بالمحافظة "صحة الفيوم": وفاة أول حالة مصابة بالإجهاد الحرارى بالمحافظة
أعلنت مديرية الصحة بالفيوم، فى بيان رسمى لها منذ قليل، وفاة أول حالة مصابة بالإجهاد الحرارى نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة، أن المتوفى هو المواطن "رمضان محمد إبراهيم، 47 سنة"، ومقيم بحى الشيخ حسن بمدينة الفيوم، توفى عقب احتجازه بمستشفى الحميات بالفيوم، بعد إصابته بالإجهاد الحرارى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى وجود حالتين مصابتين بالإجهاد الحرارى ومحتجزتين بمستشفى الفيوم العام، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

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