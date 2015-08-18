"الأرصاد": انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بداية من اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهاراً، مائل للحرارة فى أول الليل، معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هنا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحرى وسيناء 38 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، وفى شمال الصعيد تصل العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 27، وفى جنوب الصعيد 46 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، وفى السواحل الشمالية الغربية تصل العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة

أكد الدكتور وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجى اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ليظل بذلك الطقس ما بين حار وشديد الحرارة مؤثراً على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبا بنسبة عالية من الرطوبة.

وأضاف وحيد سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر أعلى من معدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بحوالى 7 درجات.

ومن المتوقع، أن تشهد درجات الحرارة الأسبوع المقبل انخفاضًا ملحوظًا، حيث تبدأ درجات الحرارة غداً الثلاثاء، فى الانخفاض التدريجى لتسجل على القاهرة 38 درجة دون تغيير يذكر على باقى الأنحاء.

كما أشارت توقعات الطقس إلى انخفاض نسبة الرطوبة، اليوم الثلاثاء، إلى 70 عظمى و25 صغرى، مما يعطى إحساسًا كبيرًا بانخفاض درجات الحرارة.

من جانبهم أكد خبراء الطقس، أن انكسار الموجة الحارة الحالية طبقًا لخرائط الأرصاد الجوية سيكون فى أواخر أغسطس الجارى.

وينصح خبراء الطقس المواطنين بالحرص على عدم التعرض للشمس المباشرة من الظهيرة وحتى وقت العصر وشرب الماء الكثير، وعدم ملئ خزان الوقود فى السيارة لإعطاء مساحة داخل الخزان لتمدد مادة الوقود لأن الملأ الكامل ممكن أن يسبب الانفجار، كذلك الحرص على الكشف على الإطارات وتخفيض السرعة فى الشبورة المائية أثناء السير على الطرق السريعة فى الصباح الباكر.

بعد الموجة الحارة..الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من غد