مجهولون يطلقون النيران على سيارة شرطة بأحد الطرق الزراعية ببنى سويف

أطلق مجهولون يستقلون سيارة ملاكى، منذ قليل، النيران على سيارة شرطة بأحد الطرق الفرعية بمركز أهناسيا غرب بنى سويف إلا أن القوة تمكنت من مطاردتهم وضبط السيارة الملاكى.

كان اللواء رضا طبلية مدير امن بنى سويف، تلقى بلاغا من العقيد ياسين السوهاجى نائب مامور مركز شرطة اهناسيا، يفيد بأنه اثناء قيام النقيب الحسينى عبدالمحسن، والملازم محمد الدمرداش، من قوات الشرطة بالمركز، بالمرور التفتيشى بأحد الطرق الزراعية لضبط الخارجين على القانون، داهمتهما سيارة ملاكى لانسر بإطلاق الأعيرة النارية عليهم ، إلا أن الضابطين بادلاها بإطلاق الأعيرة النارية وتمكنا من ضبط السيارة رقم " وم ج 1256 "، وبداخلها 2 فرد خرطوش و24 طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وجار البحث عن الجناة الذين فروا داخل الأراضى الزراعية.



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