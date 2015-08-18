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قيادى بالمصريين الأحرار: الأحزاب الدينية مشكلة معقدة.. و"القضاء هو الحل"

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قيادى بالمصريين الأحرار: الأحزاب الدينية مشكلة معقدة.. و"القضاء هو الحل" قيادى بالمصريين الأحرار: الأحزاب الدينية مشكلة معقدة.. و"القضاء هو الحل"
قال الدكتور محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن قضية حل الأحزاب الدينية فى أصبحت مشكلة معقدة فهناك دعوى تم رفعها أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بحل حزب النور السلفى، وبعدها أكثر من تظلم تم تقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب ولكن تم رفض هذه التظلمات.

أضاف العلايلى لــ"اليوم السابع"، أن القضاء المصرى هو الوحيد القادر على حسم هذه المشكلة والجميع يعلم أن هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى مما يخالف نصوص الدستور المصرى، ومن الممكن أن يكون هناك مقايضات من جانب جماعة الإخوان مع حزب النور للعودة إلى المشهد السياسى من جديد رغم حالة التوتر التى كانت بينهما منذ سقوط نظام الإخوان فى مصر.


>الأحزاب تشيد بدعوة الرئيس للتبرع لصندوق تحيا مصر بدلا من نشر نعى تعزيه فى والدته.. الحركة الوطنية يصفها بالمبادرة الطيبة.. والمؤتمر: تحمل قدرا من نكران الذات.. والمصريين الأحرار يدرس إمكانية التبرع

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