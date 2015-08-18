أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يتطلع لضم 4 نجوم من الأهلي

Google+ Print
الزمالك يتطلع لضم 4 نجوم من الأهلي الزمالك يتطلع لضم 4 نجوم من الأهلي

يتطلع مجلس إدارة الزمالك للتعاقد مع أربعة نجوم من لاعبي الأهلي في حالة رحيلهم عن القلعة الحمراء.

وحدد أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك، اللاعبين الأربعة، وهم حسام غالي وعماد متعب ورمضان صبحي وعمرو جمال.

وقال في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "التفاوض مع لاعبي الأهلي والسعي لضم أحدهم ليس عيبًا، لأننا في عصر الاحتراف".

وأكد عضو إدارة الزمالك أن غالي ومتعب وجودهما شرف لأي فريق.

في المقابل أشاد أحمد مرتضى بلاعبي الزمالك الحاليين، قائلاً إن أقل لاعب في الزمالك يساوي 3 مليون يورو، وجميعهم دوليين ولديهم قدرات عالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع