فى الموجة الحارة بلاش الأكل الجاهز وأديها جبنة وبطيخ

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وهو ما يسبب معاناة السيدات أثناء الطهى، وكذلك فى اختيار نوعيات الأطعمة التى تتناسب مع هذا الجو الحار.

وتلجاء الكثير من السيدات لطلب الطعام الجاهز أو اللجوء لتحضير العديد من الأصناف سهلة التحضير كالبانية، وغيره، ولكن ما أنسب أنواع الأطعمة التى تتناسب مع هذا الأجواء؟

وفى هذا السياق تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أنه أثناء موجة الحر الشديد تلجاء الكثيرات للجوء لطلب الطعام الجاهز، وهذا يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الجسم، بسبب الدهون المتواجدة فى هذه الأطعمة.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن هناك الكثير من السيدات يقمن بإعداد الطعام، ويحضرون بعض الأطعمة سهلة التحضير كالبانية والبوفتيك والكفتة المقلية، ولكن الأطعمة المحمرة تزيد من الشعور بالحرارة، ولذلك ينصح بتجنبها.

>وتقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح الهامة، ومنها:

>1- تجنب تناول الأطعمة المسبكة.

>2- الفسيخ والرنجة سهل تحضرهم، ولكن يشكلون خطرا كبيرا على صحتك أثناء ارتفاع حرارة الطقس.

>3- تجنب الأطعمة الدسمة أو ذات السعرات الحرارية العالية.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة بتناول الجبن بالبطيخ، أو الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.