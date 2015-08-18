أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فى الموجة الحارة بلاش الأكل الجاهز وأديها جبنة وبطيخ

Google+ Print
فى الموجة الحارة بلاش الأكل الجاهز وأديها جبنة وبطيخ فى الموجة الحارة بلاش الأكل الجاهز وأديها جبنة وبطيخ
تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وهو ما يسبب معاناة السيدات أثناء الطهى، وكذلك فى اختيار نوعيات الأطعمة التى تتناسب مع هذا الجو الحار.

وتلجاء الكثير من السيدات لطلب الطعام الجاهز أو اللجوء لتحضير العديد من الأصناف سهلة التحضير كالبانية، وغيره، ولكن ما أنسب أنواع الأطعمة التى تتناسب مع هذا الأجواء؟

وفى هذا السياق تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أنه أثناء موجة الحر الشديد تلجاء الكثيرات للجوء لطلب الطعام الجاهز، وهذا يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الجسم، بسبب المتواجدة فى هذه الأطعمة.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن هناك الكثير من السيدات يقمن بإعداد الطعام، ويحضرون بعض الأطعمة سهلة التحضير كالبانية والبوفتيك والكفتة المقلية، ولكن الأطعمة المحمرة تزيد من الشعور بالحرارة، ولذلك ينصح بتجنبها.
>وتقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح الهامة، ومنها:
>1- تجنب تناول الأطعمة المسبكة.
>2- الفسيخ والرنجة سهل تحضرهم، ولكن يشكلون خطرا كبيرا على صحتك أثناء ارتفاع حرارة الطقس.
>3- تجنب الأطعمة الدسمة أو ذات السعرات الحرارية العالية.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة بتناول الجبن بالبطيخ، أو الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم