بالصور.. ربط الشوارع الجانبية لمنطقة أبو قير لوقف الصرف الصحى على البحر

استجابة لما تم نشره موقع اليوم السابع بتاريخ 10 أغسطس 2015، حول أزمة صرف مياه الصرف الصحى على شاطئ أبو قير، نسقت محافظة الإسكندرية مع شركة الصرف الصحى بأعمال علاج ومنع مشكله تدفق مياه الصرف الصحى إلى البحر، وذلك بعمل خط انحدار بشارع بورسعيد وعلى بن أبى طالب، لربط الشوارع الجانبية المطلة على البحر بالشبكة العمومية، وتم الانتهاء من الشارع الرئيسي.

وأوضح اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه بدأ الربط بالشوارع الجانبية 6/8/2015 وأثناء الربط حدث هبوط أرضى تسبب فى كسر ماسورة مياه ش النهضة، مما تسبب فى هبوط ارتداد المياه اتجاه البحر، وتم إصلاح العطل، وجارٍ استكمال العمل بالمشروع وتطهير شبكة الصرف الصحى من الرمال المرتدة.

وأكد أنه لا يوجد أى تسريبات أو طفح للصرف على الشاطئ، مع استمرار أعمال الصرف الصحى والتطهير بجميع خطوط شبكة الصرف الصحى بأبى قير، واستمرار العمل بالمشروع.