حزب مستقبل وطن يعلن إعادة هيكلة أماناته بالدقهلية لضخ دماء جديدة

أعلن مصطفى الدكرورى، أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، عن إعادة هيكلة أمانة الحزب بالدقهلية والأمانات الفرعية، فى إطار التطوير الذى يقوم به الحزب لخلق كوادر وضخ دماء جديدة بالحزب وللعمل الجاد فى الفترة القادمة، فضلا عن تقاعس بعض الأمانات بالحزب مما تسبب فى تغيرها.

وقال الدكرورى، خلال تصريحات صحفية، إن الحزب قام بتغيير عدد من الأمانات الفرعية والمركزية للنهوض بالحزب ، مضيفا: "من لديه القدرة على العطاء فليكمل مسيرته، ومن لا يملك العطاء فليفسح الطريق لغيره كونها مرحلة عمل جاد".

وأضاف: "نتواصل خطوة بخطوة مع أمانة التنظيم المركزية للحزب، للوقوف على أداء المحافظات والمراكز فى تلك الفترة الحرجة التى تشهدها البلاد، فضلا عن تنشيط الأمانات الخاملة وإعادة تقييم البعض الآخر.



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