أهالى القصير: السلطات السودانية تحتجز 10 صيادين كانوا فى رحلة جنوب البحر الأحمر

استغاث أهالى مدينة القصير برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، من خلال اليوم السابع، بالتدخل لإنهاء احتجاز القوات السودانية لـ 10 صيادين كانوا فى رحلة صيد جنوب البحر الأحمر دون اختراق للمياه الإقليمية.

وأضاف أهالى المدينة، أن ذوى الصيادين فقدوا الاتصال بهم منذ السبت الماضى بعد خروجهم فى رحلة صيد من المياه القريبة لحلايب وشلاتين بالقرب من الحدود السودانية.

وأوضح الأهالى أنهم فقدوا الاتصال بهم بعد إبحارهم بالقرب من منطقة أبو رماد وهم (عبد الرحمن محمود، واحمد عبد الرحمن محمود، وجمال محمد دسوقى، وسعد عبد القادر تايه، ومحمد صلاح، وصلاح رمضان، ومحمد جمال دسوقى ومحمد حسين)، بالإضافة إلى اثنين آخرين لم يستدل على أسمائهما.