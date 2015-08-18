"تعليم كفر الشيخ": رفض المدارس بنظام الفترتين إلا فى "الحالات القصوى"

قررت الدكتورة منى يحيى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال اجتماعها مع مديرى الإدارات مساء أمس الاثنين، رفض تحويل العمل فى بعض المدارس بنظام الفترتين إلا فى الحالات القصوى.

كما أصدرت وكيلة الوزارة، تعليماتها بالوقوف على العجز والزيادة فى المدارس وموقف الكتب المدرسية التى يجب أن تكون فى متناول الطلاب منذ اليوم الأول فى العام الدراسى الجديد، والأثاث المدرسى مع الوضع فى الاعتبار أن المناطق العشوائية هى الأكثر احتياجا، ولابد من الاهتمام بها تنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مع مديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لبحث ومناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بحضور أحمد فودة المدير العام للتعليم العام.

وتمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، أهمها الاستعدادات الجارية بشأن الاستراحات الخاصة بالمراقبين فى امتحانات الثانوية العامة والقادمين من محافظات أخرى، ومدى توفير كل وسائل سبل الراحة لهم وتوفير المناخ المناسب لهم.

كما تمت مناقشة المشاركة فى الحملة الى يقودها الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ تحت عنوان "صنع فى كفر الشيخ" ودور المديرية والادارات التعليمية المختلفة فى هذا الحملة، وبرنامج "اعرف بلدك" والذى سيقام تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، الذى يهدف الى تشيط السياحة الداخلية والتعرف على معلم المحافظة السياحية وغرس الانتماء فى نفوس الطلاب.

واستعرض الاجتماع قضية الكثافة المدرسية وكيفية مواجهتها والانتهاء فيها، وذلك من خلال دراسة موقف كل مدرسة على حدة لحل مشكلة الكثافة فيها.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة إنشاء نادى الأمن الفكرى وكيفية إثرائها من خلال الصفحات الإعلامية للإدارات، وكذلك دراسة عقد اجتماع طارئ للمكاتب الإعلامية لوضع الخطوط العريضة للعمل بها ودورها فى خدمة العملية التعليمية وتهيئة المناخ المدرسى فيما يتعلق بعلاقة المعلم والطالب وعلاقة المعلمين بالقيادات التعليمية ومجالس الأمناء.



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وكيلة الوزارة مع الإجتماع



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جانب من الاجتماع



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مديري الإدارات التعليمية



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جانب من الإجتماع بديوان عام المديرية



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مناقشة بعض قضايا التعليم



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مديري الإدارات التعليمية



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عدد من مديري الإدارات التعليمية



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جانب من الممسئولين في التعليم



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جانب من الاجتماع



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وكيلة الوزارة مع مديري الإدارات