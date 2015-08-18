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أهالى منطقة الشهيد خيرى بالإسماعيلية: ضعف التيار الكهربائى أتلف أجهزتنا

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يعانى أهالى منطقة الشهيد خيرى التابعة لمركز القنطرة غرب الإسماعيلية من إهمال فى كل الخدمات الضرورية فالكهرباء ضعيفة للغاية أتلفت أجهزتهم الكهربائية والمدرسة الوحيدة بالمنطقة أغلقت منذ عامين، لإعادة بنائها والكبرى الوحيد الذى ينقلهم فوق ترعة الإسماعيلية تم هدمه منذ ما يقرب من عام تقريبا، وتم استبدال الكبرى بمعدية متهالكة ثابتة فى مكانها وعليها مشاية من الخشب متهالكة تغمرها المياه وتضم منطقة الشهيد خيرى وتوابعها نحو 15 ألف نسمة تقريبا.

ويقول على عبادى من سكان المنطقة: "إننا لا نستطيع تشغيل أى جهاز بعد إتلاف معظم أجهزتنا الكهربائية وتعرضها للحرق بسبب عدم انتظام التيار الكهربائى فالأسلاك متهالكة ومحولات كهرباء قدراتها لم تعد تواكب الكثافة السكانية الموجودة بالمنطقة وطرقنا باب كل مسئول لكن لا مجيب لنا".

ويضيف مهندس مصطفى عبد الحميد من سكان المنطقة أن مدرسة الشهيد خيرى الابتدائية مغلقة منذ عامين من أجل إعادة بنائها وما يلاقيه أبناؤنا من الذهاب لمدارس بديلة وذهابهم وعودتهم لمسافات طويلة يوميا يعرض حياتهم للخطر.

الكوبرى قبل ازالته -اليوم السابع -8 -2015
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الكوبرى قبل ازالته

اثناء دق اعمدة الكوبرى الجديد -اليوم السابع -8 -2015
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اثناء دق اعمدة الكوبرى الجديد

مدرسة الشهيد خيرى المغلقة -اليوم السابع -8 -2015
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مدرسة الشهيد خيرى المغلقة

المعدية فوق ترعة الاسماعيلية تغمرها المياه والقش -اليوم السابع -8 -2015
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المعدية فوق ترعة الاسماعيلية تغمرها المياه والقش

الكوبرى اثناء هدمه -اليوم السابع -8 -2015
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الكوبرى اثناء هدمه

اعمدة الكوبرى -اليوم السابع -8 -2015
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اعمدة الكوبرى

اعمدة الكوبرى التى تم انشاؤها -اليوم السابع -8 -2015
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اعمدة الكوبرى التى تم انشاؤها

مدرسة الشهيد خيرى -اليوم السابع -8 -2015
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مدرسة الشهيد خيرى

سقوط احد الاشخاص فى الترعة -اليوم السابع -8 -2015
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سقوط احد الاشخاص فى الترعة

اثناء مرور احد المواطنين على المعدية وتغمرها المياه -اليوم السابع -8 -2015
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اثناء مرور احد المواطنين على المعدية وتغمرها المياه

المعدية تغمرها المياه والزبالة <br>-اليوم السابع -8 -2015
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المعدية تغمرها المياه والزبالة
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اعمدة الكوبرى -اليوم السابع -8 -2015
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اعمدة الكوبرى

اعمدة الكوبرى الجديدة قبل تكسيرها -اليوم السابع -8 -2015
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اعمدة الكوبرى الجديدة قبل تكسيرها

جانب من المعدية الخاصة بالموطانين -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من المعدية الخاصة بالموطانين

المعدية -اليوم السابع -8 -2015
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المعدية

المعدية البديلة للكوبرى -اليوم السابع -8 -2015
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المعدية البديلة للكوبرى

المدرسة متهالكة -اليوم السابع -8 -2015
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المدرسة متهالكة


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