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ثقافة الوادى الجديد تستكمل الأنشطة الثقافية "صيف ولادنا" لاكتشاف المواهب

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ثقافة الوادى الجديد تستكمل الأنشطة الثقافية "صيف ولادنا" لاكتشاف المواهب ثقافة الوادى الجديد تستكمل الأنشطة الثقافية "صيف ولادنا" لاكتشاف المواهب
قال صلاح حسان مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، إن مديرية الثقافة الجماهيرية تستكمل تنفيذ برامج الأنشطة الصيفية، وخاصة عن برنامج «صيف ولادنا» والذى بدأ منذ يونيو الماضى من العام الجارى ويستمر حتى سبتمبر المقبل، ويتضمن مجموعة متميزة من الأنشطة الثقافية والفنية التى تنمى مواهب الشباب والناشئين.

وأضاف حسان، أن فرع الثقافة الجماهيرية يواصل تنفيذ ورشة عمل على أعمال الخزف والفخار بوحدة الخزف بالخارجة، بمشاركة 45 طفلاً من أبناء المحافظة، والتى ستنتهى أعمالها فى 20 أغسطس الجارى، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تهدف لاكتشاف المواهب لدى الأطفال، وتحديدًا فى النحت والزخرفة واستخدام خامات البيئة الطبيعية فى تنفيذ أعمال فنية.

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مصر 365