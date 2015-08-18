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للرجل.. تعرف على طرق علاج انتفاخ الخصيتين بعد جراحة دوالى الخصية

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للرجل.. تعرف على طرق علاج انتفاخ الخصيتين بعد جراحة دوالى الخصية للرجل.. تعرف على طرق علاج انتفاخ الخصيتين بعد جراحة دوالى الخصية
انتفاخ الخصيتين أحد أكثر الأعراض الشائعة بعد إجراء عملية دوالى الخصية، حيث يحدث نوع من التورم أو الانتفاخ الملحوظ فى الخصيتين أو أحدهما، على حسب طبيعة العملية والخصية المحتوية على الدوالى.

انتفاخ الخصيتين عرض طبيعى مؤقت


>الدكتور محمد محمود أخصائى أمراض الذكورة، أوضح أن الانتفاخ أو التورم الظاهر فى الخصيتين بعد إجراء جراحة أيا كان نوعها فيها لإزالة الدوالى، أمر طبيعى لا خوف منه ولا يجب أن يقلق المريض، فالخصيتان حساستان بشدة، ما يجعل التورم أمرًا متوقعًا ولكنه مؤقت بعد إجراء جراحة بهما أو بأحدهما.

وأكد أخصائى أمراض الذكورة أن الانتفاخ والتورم عرض مؤقت يزول تدريجيا فى فترة الاستشفاء والتى تستغرق حوالى الـ3 أسابيع، قد تقل أو تزيد حسب طبيعة الجسم ونوع الجراحة المستخدمة.

لا تهمل انتفاخ الدوالى.. ولا تمارس العلاقة الزوجية قبل فترة معينة


>وحذر أخصائى الذكورة من إهمال هذا الانتفاخ أو التورم، ونصح المريض بضرورة المتابعة بعد العملية مع المختص، حتى يتمكن من متابعة صرف التورم تدريجيا لتصل الخصيتان لحجمهما الطبيعى قبل العملية، ولا يفضل أداء العلاقة الزوجية قبل مرور من 8 إلى 15 يومًا حسب الحالة وإرشادات الطبيب.

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