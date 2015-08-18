‏‫مركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج أمنية للحد من تهريب الأسلحة

الرياض - محمد العرج

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية، ورشة عمل لمناقشة نتائج وتوصيات دراسة بعنوان «حيازة وتهريب الأسلحة» من إعداد الدكتور فهد بن علي الزهراني، وذلك في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية أمنية متكاملة للحد من نوعية هذه الحوادث. وجرى افتتاح الورشة من قبل مساعد المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة دهمش بن إبراهيم الدهمش، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة، ممثلة في (مصلحة الجمارك، والإدارة العامة للمباحث، الإدارة العامة لحرس الحدود، إمارة منطقة مكة المكرمة، إمارة منطقة الرياض، الأمن العام، شرطة منطقة المدينة المنورة، شرطة المنطقة الشرقية، شرطة منطقة تبوك، شرطة محافظة الطائف، الأسلحة والمتفجرات، الأدلة الجنائية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هيئة التحقيق والادعاء العام، الإدارة العامة للمجاهدين). وشارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين، ومديرو الإدارات في المركز؛ وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.