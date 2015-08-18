«إنسان» تنهي المرحلة الثالثة من مبادرة «أرامكو السعودية» في تأهيل وتطوير الأيتام

أنهت جمعية إنسان المرحلة الثالثة من مبادرة شركة أرامكو السعودية لتأهيل أبناء إنسان، واشتملت المرحلة على دورات تطويرية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، إضافة إلى تقديم برامج تثقيفية وبناءة في تطوير الذات وكيفية التعامل مع الآخرين، وتدعيم قيم المواطنة، وحقوق وواجبات الابن تجاه وطنه، وفي التفوق الدراسي وغيرها. واستمرت المرحلة الثالثة لمدة خمسة أسابيع حيث تم الانتهاء في وقت سابق من المرحلتين الأولى والثانية.

وتهدف جميع هذه المراحل على تدريب أبناء جمعية إنسان لتؤهلهم لمستقبل واعد ومن ضمن تلك البرامج، التفكير الإبداعي، وانطلاقة نحو التغيير، وتنمية مهارات التخطيط، وفن الإلقاء والتأثير، ومهارات الحياة اليومية. وسوف يتم البدء بالمرحلة الرابعة (الأخيرة) تزامناً مع الخطة الزمنية للمبادرة التي انطلقت منذ بداية عام 2014م، حيث وقعت شركة أرامكو السعودية مع جمعية إنسان اتفاقية تقتضي تقديم دعم مالي مخصص لتأهيل الأبناء في عدة مجالات، وتقديم برامج متميزة لهم تمكنهم من الاستعداد النفسي والمهاري والسلوكي لممارسة أداورهم الحياتية بفعالية وإيجابية. وتم اختيار نادي إنسان الاجتماعي مقراً لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية. وتتلخص أهداف المبادرة في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز انتماء الأبناء لوطنهم ومليكهم ومجتمعهم، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، إضافة إلى حماية الطلاب من آثار الفراغ السلبية واستثمار أوقاتهم بالبرامج المفيدة، كذلك تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية. وتضمنت متطلبات المبادرة، اختيار المرشحين للانضمام للنادي والاستفادة من مبادرة أرامكو. وترشيح وتعيين الكادر الإداري والتدريبي والتعليمي، والاتفاق مع شركة متخصصة للتقييم القبلي والمرحلي والبعدي، وأخرى لنقل الأبناء من وإلى مقر النادي.