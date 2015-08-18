أسامة القوصى:السلفيون المناهضون للشيعة متطرفون والإسلام السياسى يقسم الوطن

انتقد الدكتور أسامة القوصى الباحث الإسلامى، الداعية السلفى، التيارات السلفية المناهضة للشيعة، واصفا إياها بأنها متطرفة، مؤكدا أن التيارات المحسوبة على ما يسمى بالإسلام السياسى تقسم الوطن.

وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن لا نخاف من السنة ولا نخاف من الشيعة فالاثنين يعيشان منذ 14 قرنا فى سلام ووئام، لكننا نخاف من المد السياسى السنى والمد السياسى الشيعى الذى تتزعمه إيران".

وأضاف "القوصى": "الشيعى المتطرف يتبنى مدا سياسيا يرفع شعار إما أن نحكمك أو نقتلك، وكذلك بعض السنة فتجد الإخوان ترفع نفس الشعار إما أن نحكمك أو نقتلك"، مضيفاً: "ليس لدينا مشكلة من الفهم الدينى وإنما المشكلة من خمينى الشيعى الذى أشعل الثورة الإسلامية ويريد تصدريها لنا، ونفس الأمر الفكر الذى يتبناه الإخوان"، مضيفا: "الإسلام السياسى يقسم الوطن وأدوات لمؤامرة عالمية لتقسيم المنطقة".

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