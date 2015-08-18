شيخ الأزهر يترأس اليوم اجتماع مجلس أمناء "بيت الزكاة" بحضور سفير البحرين

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الأمناء السادس لبيت الزكاة.

وتأتى أهمية هذا الاجتماع لجدول أعماله الذى يبحث العديد من الموضوعات المهمة منها علاج مرضى فيروس سى من الفقراء وإنهاء طوابير انتظار جراحات القلب للفقراء بالمعهد القومى للقلب وإنشاء معهد فنى لأطفال بلا مأوى والمساهمة فى تطوير المؤسسة العقابية بالمرج ومشروع عمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب ومياه الصرف للقرى الأكثر فقرا وتوقيع أكثر من اتفاقية مع مملكة البحرين ممثلة فى المؤسسة الخيرية الملكية لإنشاء معهدين أزهريين ووحدتين صحيتين .

كما يعرض الأمين العام الدكتور ناصر فؤاد تقرير النشاط النصف سنوى للبيت ويضم مجلس أمناء البيت ١٤ من الخبراء فى شتى المجالات ومن المعلوم أن البيت قد حقق إنجازات غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات المماثلة فى أول ستة أشهر من التشغيل الفعلى.

يحضر هذا الاجتماع وزير الصحة المصرى، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة ومستشار وزير الصحة للعشوائيات.

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