تدشين حملة "لا للأحزاب الدينية" بمؤتمر صحفى اليوم بنادى نقابة التجاريين

ينظم مؤسسو حملة "لا للأحزاب الدينية"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، لتدشين الحملة، فى نادى نقابة التجاريين بشارع رمسيس.

وقال بيان صادر عن الحملة، إنها تهدف لتطبيق صحيح القانون والدستور فى قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية بدون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية كما دأبت فعله مجموعة من الأحزاب التى ولدت بعد ثورة يناير 2011، وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية.

وتابع البيان: "الأحزاب الدينية استغلت فى فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية، واستخدمت خطابا طائفيا بفرق ولا يجمع طوائف الشعب".

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