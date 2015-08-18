رئيس البرلمان العربى يدين احتلال جماعة الحوثى سفارة الإمارات بصنعاء

أدان أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى "بشدة احتلال جماعة الحوثى مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء"، واصفا هذا العمل "بالاحتلال الإجرامى وأنه يعد انتهاكا صارخا لمختلف قواعد القانون الدولى بشأن حماية وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وقال الجروان فى بيان مساء أمس الاثنين إن "هذا العمل يجدد لنا وبالأدلة القاطعة بيان مدى تعدى هذه الجماعة الإرهابية على كافة القوانين والتشريعات وعدم احترامها لأى قانون أو مواثيق دولية".

وطالب الجروان بإنهاء "هذا العمل الإجرامى وإعادة تسليم مقر السفارة فورا إلى موظفيها".

وأضاف إن "احتلال مقر سفارة دولة الإمارات والأعمال الإرهابية الأخرى لجماعة الحوثى لن تثنى إرادة الشعب العربى والتحالف العربى عن الاستمرار فى دعم الشعب اليمنى ضد من تسول لهم أنفسهم العبث بمقدراته وأمنه واستقراره".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أدانت "بشدة احتلال جماعة الحوثي" مبنى سفارتها بصنعاء.

وطالبت فى بيان لها يوم الاثنين بإخلاء مقر السفارة فورا وإعادة تسليمها إلى موظفيها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات "تحتفظ بحقها فى إحالة مرتكبى هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة".

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