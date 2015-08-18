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والدة الشهيد سروي: أبلغوا والدنا سلمان أن أبنائي جميعهم فداء للوطن

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والدة الشهيد سروي: أبلغوا والدنا سلمان أن أبنائي جميعهم فداء للوطن والدة الشهيد سروي: أبلغوا والدنا سلمان أن أبنائي جميعهم فداء للوطن

    تقدم محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، المصلين على جثمان الشهيد الرقيب سروي أحمد علي الثوعي، الذي صلي عليه بعد ظهر أمس (الاثنين) في جامع العنود، بحضور مدير شرطة محايل عسير العقيد سعود بن محمد المتحمي ومديري الإدارات الحكومية وعدد من الضباط وزملاء الشهيد وجمع كبير من أهالي قبيلة بني ثوعة.

وقدم محافظ محايل تعازي ومواساة القيادة لإخوة واقارب الشهيد الثوعي، قبل أن ينقل جثمانه إلى مقبرة قرين التي اكتظت بالمشيعين.

وأبدى شقيق الشهيد الأكبر محمد الثوعي، الذي يعمل في القوات الخاصة، فخر واعتزاز عائلة حقاس بوفاة الشهيد دفاعاً عن أرض الوطن، فيما قالت والدته التي تبلغ من العمر 60 عاماً، إنها صابر محتسبة، وعزاؤها أن ابنها استشهد دفاعاً "عن أغلى وطن"، مضيفة: " ابلغوا والدنا سلمان أن ابنائي جميعهم فداء للوطن والقيادة".

وأجرى نائب قائد القوات البرية الملكية صاحب السمو الملكي اللواء ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا بأسرة الشهيد الرقيب سروي، ناقلا تعازي القيادة وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووجه بنقل أخيه محمد من موقع المرابطة لحضور مراسم العزاء.

وكانت قيادة القوات المشتركة، أعلنت استشهاد الرقيب علي مفرح حسن غزواني، والرقيب سروي أحمد آل سعيد -رحمهما الله- من منسوبي القوات البرية، أثناء أدائهما الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبي بقطاع جازان.

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