لماذا يفوز طلاب ابن خلدون في المسابقات العلمية؟

اهتمت مدارس ابن خلدون منذ نشأتها بالأولمبياد المحلي والدولي، خاصة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات للمرحلة الثانوية، والعلوم للناشئين بالمرحلة المتوسطة، حيث تبدأ مشاركتها باختبارات الكشف في المواد العلمية التي تعدها الوحدة وتطبق على الطلبة المعنيين، ويتم تدريبهم تمهيدا لإشراكهم في تصفيات المكاتب العلمية التابعة لها المدارس، ومن ثم إشراكهم في التدريب المركزي الذي تقيمه إدارة التعليم بمنطقة الرياض، وبعد أن يتم اختيار أفضل الطلاب يتم تحولهم للمرحلة الثانية والأخيرة التي على إثرها يشتركون في مسابقة بإحدى مناطق المملكة التعليمية، حيث يرشح كل عام من (3-5) طلاب لملتقى الصيف، وفي هذا العام لديها ثلاثة طلاب مرشحين لملتقى الخريف الذي سيقام بجامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية «كاوست»، ومنطقة الجبيل الصناعية، وشارك هذا العام الطالب عبدالملك الغنيم بأولمبياد آسيا (16) للفيزياء بدولة الصين، وبأولمبياد الفيزياء الدولي 46 بدولة الهند وحصل على شهادة تقدير. وتهتم وحدة رعاية الموهوبين بمدارس ابن خلدون بالأولمبياد العلمية منذ نشأة المدارس ولديها تاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، وآخرها العام الماضي حيث حصل الطالب على القحطاني (ثالث متوسط) على المركز السادس على مستوى المملكة في أولمبياد العلوم للناشئين التي أقيمت في مدينة وادي الدواسر، وحصل هذا العام على المركز الأول على مستوى الرياض بالفيزياء، كما حصل الطالب عبدالملك الغنيم على المركز الثاني على مستوى المملكة في أولمبياد الفيزياء التي أقيمت في مدينة القصيم. وكانت مدارس ابن خلدون قد شاركت مع وفد المملكة لأولمبياد العلوم الدولي بدولة الأرجنتين بتاريخ ديسمبر 2014م، والتقت بمدربين للموهوبين ل(35) دولة من مختلف الدول التي ترعى الموهوبين لمدة (10) أيام، تناقش أفضل الطرق والممارسات الحديثة لتصميم البرامج والرعاية لهم، وتتطلع هذا العام أيضاً أن يشارك أحد طلابنا ضمن فريق المملكة في دولة كوريا الجنوبية بأولمبياد العلوم الدولي. وكل تلك المشاركات الدولية مع وفد المملكة، أثرت برامج الموهوبين في مدارس ابن خلدون بما هو جديد عالمياً، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بطلاب وطالبات وتدريب المعلمين على افضل الممارسات للكشف ورعاية الموهوبين في جميع مجالات الموهبة المطبقة، مما كان له الأثر الأكبر على تميز طلاب مدارس ابن خلدون في المسابقات الوطنية والدولية.