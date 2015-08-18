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أمانة نجران تغرم 17 مقاولاً مخالفاً للاشتراطات الفنية والهندسية

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    غرمت أمانة منطقة نجران خلال الثلاثة الأشهر الماضية 17 مقاولاً مخالفاً للاشتراطات الفنية والهندسية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية بمدينة نجران.

وأوضح م. علي آل حرفش وكيل الأمين للتعمير والمشروعات بالأمانة، أن المخالفات المرصودة بلغت 31 مخالفة، بمبلغ إجمالي قدرة 191.000 ريال، تمثلت في الحفر دون ترخيص معتمد، وعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية المعتمدة، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها بعد انتهاء العمل، إضافة إلى عدم إزالة مخلفات العمل بعد الانتهاء منه، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية من خلال وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل، والإضرار بالشوارع القائمة عند استخدام المعدات الثقيلة أثناء تنفيذ المشروعات.

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