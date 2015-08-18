37 ناخباً قيدوا أسماءهم في انتخابات المدينة المنورة

شهدت المراكز الانتخابية في منطقة المدينة المنورة انطلاق مرحلة "قيد الناخبين" التي تستمر في المنطقة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ولم يشهد اليوم الأول إقبالاً متزايداً من الناخبين إذ بلغ عدد الناخبين في اليوم الأول 37 ناخباً منهم 5 نساء، وتعذر التسجيل لمجموعة من الناخبين لعدم استكمال متطلبات التسجيل للناخب، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة الإقبال من المواطنين للتسجيل كناخبين في المراكز الانتخابية.

وشهدت عملية قيد الناخبين، تسجيل أصغر ناخبة تبلغ من العمر (24 عاماً) في الدائرة الثانية، ومن فئة الشباب سجل الشاب عبدالله هديبان الحسيني (19 عاماً) اسمه بالدائرة الثالثة في مركز قباء الانتخابي، فيما كان مازن منيع المطيري هو أول من قيد اسمه كناخب، في حين كانت جمال بنت عبدالله السعدي أول ناخبة قيدت اسمها في الدورة.

إلى ذلك، عبّر عدد من الناخبين عن شكرهم وتقديرهم لما لمسوه من فرق العمل بالمراكز الانتخابية وأريحيتهم في الرد على استفسارات المواطنين وإرشادهم لآلية التسجيل مع توافر التقنيات الحديثة والنماذج التي جهزت بها المراكز في تسهيل عملية التسجيل. وتعتبر مرحلة قيد الناخبين من أول المراحل في العملية الانتخابية، إذ لن يسمح لأي شخص لم يقيد نفسه بالاقتراع واختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي بالانتخاب.

وتشهد مرحلة قيد الناخبين حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات متخصصة تسمى جداول قيد الناخبين وبعد انتهاء القيد للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط يتم نشر قوائم المسجلين ونشرها لمدة محددة في نفس مركز الانتخاب لكي يطلع عليها الجميع، الأمر الذي يعطي فرصة لمن لديه اعتراض وفقا للائحة انتخابات المجلس البلدي.

يذكر أن عدد المراكز الانتخابية في المدينة المنورة 32 مركزاً انتخابياً، خصصت منها 22 مركزاً انتخابياً للرجال و10 مراكز انتخابية للنساء.

ويحق لكل مواطن سعودي التسجيل وقيد اسمه والاقتراع بشرط ألا يقل عمره عن 18عاماً في موعد الاقتراع؛ والذي حدد له الأول من ربيع الأول للعام 1437ه في منطقة المدينة المنورة.