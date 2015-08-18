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الأهلي يلوح بمقاطعة بطولات اتحاد الكرة بسبب الشيخ

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الأهلي يلوح بمقاطعة بطولات اتحاد الكرة بسبب الشيخ الأهلي يلوح بمقاطعة بطولات اتحاد الكرة بسبب الشيخ

رد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على الانتقادات التي طالت صفقة انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى فريقه هذا الصيف.

وانفرجت أزمة انتقال شيكابالا للإسماعيلي بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك موافقة سبورتنج لشبونة على انتقال اللاعب الأسمر للزمالك الذي يعيره للإسماعيلي لمدة موسم.

وقال ميدو في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "سمعت بعض الانتقادات في الإسماعيلية تشير إلى أننا نهدر المال بالتعاقد مع شيكابالا على سبيل الإعارة وهو ليس ملكنا".

وأضاف "العالم الكروي كله يستخدم نظام الإعارة، الأمثلة عديدة، وأبرزها ما فعله روما عندما ضم محمد صلاح وإدين دجيكو على سبيل الإعارة".

وانتقل صلاح إلى روما معارا من تشيلسي لمدة موسم مع أحقية الشراء، وانضم دجيكو للذئاب معارا من مانشستر سيتي لموسم مع أحقية الشراء.

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