تتويج الزمالك بالدوري والكونفدرالية = مكافآت جديدة لفيريرا

خصص مجلس إدارة نادي الزمالك مكافآت مالية جديدة للبرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق في عقده الجديد مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح أحمد جلال إبراهيم عضو إدارة الزمالك أنه تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي على منحه مكافأة قيمتها 100 ألف دولار في حالة فوز الفريق بالدوري الموسم المقبل.

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن الجوائز المالية في عقد فيريرا تشمل أيضًا حصوله على 80 ألف دولار في حالة تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك أعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين عن تجديد التعاقد مع جوزفالدو فيريرا لمدة موسم.

وقاد المدرب البرتغالي الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب 11 عامًا.