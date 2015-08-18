تحطم طائرة ميراج تابعة لسلاح الجو المغربى ولا ضحايا

تحطمت طائرة ميراج أف 1 تابعة لسلاح الجو المغربى أمس الاثنين بالقرب من قاعدة سيدى سليمان بشمال غرب المغرب ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا كون الطيار قفز بمظلته، حسب ما جاء فى بيان للقوات المسلحة الملكية.

وجاء فى بيان المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية نشرته وكالة الانباء المغربية، أن "طائرة ميراج أف1 ذات محرك واحد تابعة لسلاح الجو الملكى تحطمت أمس الاثنين على بعد 6 كلم الى جنوب قاعدة سيدى سليمان الجوية".

وأضاف البيان أن قائد الطائرة الذى كان يقوم بـ"مهمة تدريب" هو "بصحة جيدة" وقد "قفز بمظلته"، ووقع الحادث عندما كانت الطائرة تستعد للهبوط، مشيراً إلى أن "سرب عصافير تسبب بايقاف محرك الطائرة".