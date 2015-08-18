ابتسام تسكت في مهرجان "الفضة"

تتواصل فعاليات النسخة السادسة من مهرجان "تيمزار" للفضة في مدينة تيزنيت، في الفترة الممتدة ما بين 13 و17 آب/أغسطس الجاري، حيث سيحيي ليالي المهرجان مجموعة من الفنانين منهم ابتسام تسكت خريجة برنامج "ستار أكاديمي" التي ستلتقي جمهورها في الحفل الختامي للمهرجان.

كما يشارك في تنشيط ليالي المهرجان كل من الفنانين رشيد طلال وبدر سلطان، الذي نوّه بفكرة مهرجان "تيمزار" للفضة لأنه يجمع بين ما هو فني وفكري وثقافي وتراثي، وإلى جانب الغناء لم يغفل المهرجان التعريف بالموروثات الثقافية والتاريخية والحضارية لمدينة "تيزنيت" والترويج لها ضمن برامج السياحة الثقافية.

وكانت الدورة الخامسة العام الماضي قد استضافت المغنية فلة الجزائرية، أما مفاجأة هذه السنة في مهرجان "تيزنيت" فهي في تقديم أكبر "خلالة" (حلي تقليدية من الفضة على شكل بروش) في العالم في الحفل الرسمي الذي أقيم بساحة المشور.

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