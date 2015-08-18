من هو الفنان الذي حطّم التلفزيون بدل المرآة فزادت تكلفة كليبه 5 آلاف دولار؟

لم يكن الفنان اللبناني جورج دفوني يعلم أنه سيقوم بتحطيم شاشة التلفزيون الثمينة في موقع التصوير، وهو يصوّر كليب أغنيته الجديدة في نيويورك "صعبه قصتنا وكذبه حكايتنا"، ليضيف إلى ميزانية تصوير الكليب حوالي خمسة آلاف دولار.

فقد قام جورج بصفته مخرج الكليب لأغنيته الجديدة بإعداد الديكور بشكل يسمح له في أحد المشاهد بأن يصوّر مشهداً حزيناً يحمل فيه كرسياً، ثم يلتفت إلى الخلف ويضرب بها المرآة الكبيرة المعلّقة على الحائط. لكن جورج انسجم في أثناء المشهد وحمل الكرسي وضربها عن طريق الخطأ بشاشة تلفزيون ثمين موجود في صالون موقع التصوير.

والطريف أنّ جورج، عندما انتبه للأمر، تابع التصوير، وكأن الخطاً لم يحصل، ثمّ قام لاحقاً بتحطيم المرآة التي كانت هدف المشهد الأساسي.

صحيح أنّ الكليب جاء كما تمنّاه، لكن التكلفة زادت حوالي خمسة آلاف دولار، هي ثمن الشاشة التي حطمها عندما كان في حالة انسجام تامة.

يمكن مشاهدة الكليب ومعاينة المشهد غير المقصود قريباً على شاشات التلفزيون التي ستعرض الكليب، كما يُمكن ـ منذ الآن ـ مشاهدته على الرابط التالي.

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