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هريثيك روشان يتقرب من طليقته

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الإثنين 17-08-2015 22:57

بعد طلاقه الرسمي من زوجته Suzan Khan في محكمة الأسرة، بمدينة باندرا الهندية، بحضور العديد من وسائل الإعلام، عاد نجم بوليوود الوسيم Hirithik Roshan إلى التواصل مع Suzan بطريقة غير مباشرة.

وعلى الرغم من عدم حضور Roshan حفل إطلاق كتاب عن الطبخ من تأليف Zarin Khan، والدة زوجته السابقةSuzan ، فإنه ساهم في الترويج له.

فقد قام Roshan بنشر تدوينة على صفحته الخاصة في تويتر معلّقاً عليها بعبارة: "غذاء للروح احصل على النسخة الخاصة بك واشكرني."

يذكر أن طلاق Roshan و Khan حصل بعد قصة حبّ دامت 17 عاماً، من دون معرفة الأسباب الأساسية.

 

 

 

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