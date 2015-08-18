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مقتل حفيدة مورغان فريمان البالغة من العمر 33 عاماً

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الثلاثاء 18-08-2015 01:26

أكد الممثل الأمريكي الشهير Morgan Freeman وفاة حفيدة زوجته الأولى بعد أن عثرت عليها شرطة مدينة نيويورك مقتولة بسكين أمام منزلها.

وقال متحدث باسم الشرطة:" لقد استجبنا لاستغاثة عبر الهاتف قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل يوم أمس الأحد، وعثرنا على سيدة مستلقية في شارع بمنطقة هارليم في نيويورك تبين لاحقاً أنها E'Dena Hines البالغة من العمر 33 عاماً.

فنقلت E'Dena، التي تلقت عدة طعنات في الجذع، إلى المستشفى حيث أعلن وفاتها.

وكتب Morgan في صفحته الخاصة على فيس بوك "أود أن أعبر عن امتناني للدعم الذي تلقته عائلتي فيما يخص الرحيل المأساوي وغير المبرر لحفيدتي"، مضيفاً أنها ستبقى تنير قلوبهم حتى بعد رحيلها.

يشار الى أن الشرطة احتجزت حبيب الراحلة الذي يدعى Lamar Davenport و يبلغ من العمر 30 عاما للتحقيق معه بتهمة قتل E'Dena.

يذكر أن E'Dena Hines كانت ممثلة وكاتبة ومدرسة تمثيل في نيويورك.

 

 

 

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